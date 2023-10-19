Непереможний "Дніпро" продовжив яскраву серію в сезоні баскетбольної Суперліги

Баскетбольний "Дніпро" виграв шостий матч поспіль зі старту сезону 2023/24 вітчизняної Суперліги. Черговою жертвою команди Володимира Коваля став "Старий Луцьк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Суперліга, регулярна першість

"Старий Луцьк" – "Дніпро" – 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)

Фундамент розгромної перемоги над волинянами віце-чемпіон України заклав до перерви. З перших хвилин дніпровці вирішили йти у відрив і методично збільшували власну перевагу. Як наслідок, за підсумками лише однієї чверті "Дніпро" відірвався на 20 (!) пунктів.

Натомість уже до середини другої 10-хвилинки гранд вийшов на рубіж 30 очок переваги. "Старий Луцьк" трохи оклигав, але зупинити дніпровський "локомотив", що мчав до перемоги, не зумів. Так, у третій чверті волиняни поступилися лише мінімально. У фінальній же взагалі перемогли з +6, але цього забракло для успіху.

Остаточна перевага "Дніпра" склала 28 пунктів. Отже, хлопці Коваля впевнено виграли обидва поєдинки київського баблу регулярки. Зі старту першості дніпровці здобули 6 перемог і лідирують у турнірі зі стовідсотковими показниками.

У звітному матчі найрезультативнішим у складі "Дніпра" став Данііл Сіпало. 18-річний оборонець набрав 17 очок, зробив 8 підбирань і віддав 2 передачі. Тим часом у складі "Старого Луцька" найкращим став досвідчений форвард Євген Коровяков (17+4+4).