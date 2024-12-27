Неопізнаних десятки тисяч. Розвідка перехопила розмову про великі втрати РФ в Україні

Росія втрачає велику кількість особового складу на фронті в Україні. Тільки в Ростові неопізнаними залишаються 56 тисяч ліквідованих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки України (ГУР).

"Казав мені наш спільний знайомий один, казав 56 тисяч ще неопізнаних, в Ростові. Там руку знайшли, там ногу знайшли", - розповів росіянин.

Так, у перехопленій українською розвідкою розмові мешканець Бєлгородської області обговорює величезні втрати окупантів у війні проти України.

Втрати РФ в Україні

На ранок 27 грудня українські захисники ліквідували ще 1650 російських загарбників. Крім того, воїни ЗСУ знищили 14 танків, 18 ББМ, 22 артсистеми та одну систему ППО.

Зазначимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповідав, що Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими" н фронті. Крім того, у листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

Додамо, що у Росії встановили імена 80 973 окупантів, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року. Більшість із них - добровольці.

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