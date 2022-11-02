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Необхідно націлитись на золото. У Зеленського закликали до нових санкцій проти РФ

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Середа 02 листопада 2022 08:49
Необхідно націлитись на золото. У Зеленського закликали до нових санкцій проти РФ Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає запровадити проти Росії низку нових санкцій, які вдарять по видобутку, виробництву та експорту російського золота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента.

"Необхідно запровадити жорсткий експортний контроль над поставками Росії обладнання, необхідного для видобутку та виробництва золота. Також потрібні санкції щодо виробників такого обладнання, які ще не пішли з ринку Росії", - заявив він.

Крім того, Єрмак зазначив, що важливо вдарити санкціями щодо експорту російського золота з таких юрисдикцій як Сінгапур, який є хабом для золота.

Він додав, що поки що Сінгапур не дуже активно санкціонував РФ.

"Необхідно націлитись на російську золотодобувну та виробничу галузь, а також різноманітні брокерські компанії, посередників та перепродавців золота. Необхідно посилювати тиск", - наголосив глава ОП.

Нагадаємо , минулого місяця Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Цей пакет є відповіддю на війну Росії проти України, у тому числі незаконну анексію української території на основі фіктивних "референдумів", мобілізації додаткових військ та відкритих ядерних загроз.

Докладніше про новий пакет санкцій ЄС - у матеріалі РБК-Україна "Восьме коло санкцій. Доходи Росії впадуть, а Китай може бути задоволений".

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