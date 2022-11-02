Необхідно націлитись на золото. У Зеленського закликали до нових санкцій проти РФ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає запровадити проти Росії низку нових санкцій, які вдарять по видобутку, виробництву та експорту російського золота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента.

"Необхідно запровадити жорсткий експортний контроль над поставками Росії обладнання, необхідного для видобутку та виробництва золота. Також потрібні санкції щодо виробників такого обладнання, які ще не пішли з ринку Росії", - заявив він.

Крім того, Єрмак зазначив, що важливо вдарити санкціями щодо експорту російського золота з таких юрисдикцій як Сінгапур, який є хабом для золота.

Він додав, що поки що Сінгапур не дуже активно санкціонував РФ.

"Необхідно націлитись на російську золотодобувну та виробничу галузь, а також різноманітні брокерські компанії, посередників та перепродавців золота. Необхідно посилювати тиск", - наголосив глава ОП.