Немецкие авиакомпании ужесточили правила ношения масок для пассажиров

Фото: респираторная маска типа FFP2 и KN95 (freepik)

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group ужесточила правила ношения масок для пассажиров. Теперь на рейсах авиакомпаний группы обязательное ношение респираторных масок типа FFP2 и KN95.

Об этом сообщает пресс-служба Lufthansa Group.

Требования ношения масок такого типа применяется ко всем рейсам как из Германии, так и в страну. Пребывание в салоне самолета в ежедневных масках запрещено. Освобождаются от ношения масок лишь дети младше 6 лет и люди, которые имеют медицинские противопоказания.

Новые требования вступают в силу с 1 февраля.

"Чтобы пассажиры могли своевременно адаптироваться к новым правилам, они будут проинформированы по электронной почте, а также на веб-сайтах авиакомпаний и в социальных сетях", - сообщили в авиакомпании.

Отметим, маски KN95 являются респираторным защитным средством с повышенной фильтрацией частиц в воздухе.

Ранее РБК-Украина писало, что пять крупных мировых авиакомпаний, среди которых и Lufthansa, с декабря начали использовать международные электронные пропуска для пассажиров с отрицательным тестом на COVID.

Также сообщалось, что с марта 2020 года в Германии отменили почти миллион пассажирских авиарейсов из-за пандемии.