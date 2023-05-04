Немає ознак того, що Україна стоїть за "атакою" на Кремль, - Комітет із розвідки Сенату США

Голова сенатського Комітету з розвідки США Марк Уорнер заявив про відсутність наразі жодних ознак того, що за "атакою" на Кремль у Москві, 3 травня, може стояти Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"У нас, як і раніше, мало інформації", - зазначає американський сенатор і додає, що "поки немає жодних ознак" того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю.

Також політик заявив, що "принаймні наразі немає жодних вказівок на те, що його джерелом були українці".

На запитання журналістів, чи виключають американські спецслужби ідею про те, що за передбачуваною атакою стоїть Україна, Уорнер знову наголосив, що ще зарано говорити про це напевно, але "жодних вказівок на те - що це так, не було".

Перед цим Уорнер відвідував брифінг за зачиненими дверима з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, темою якого була передбачувана нічна атака БПЛА на Кремль.