ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Немає ознак того, що Україна стоїть за "атакою" на Кремль, - Комітет із розвідки Сенату США

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 04:47
Немає ознак того, що Україна стоїть за "атакою" на Кремль, - Комітет із розвідки Сенату США Фото: у Сенаті США висловилися про "атаку" на Кремль (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Голова сенатського Комітету з розвідки США Марк Уорнер заявив про відсутність наразі жодних ознак того, що за "атакою" на Кремль у Москві, 3 травня, може стояти Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У нас, як і раніше, мало інформації", - зазначає американський сенатор і додає, що "поки немає жодних ознак" того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю.

Також політик заявив, що "принаймні наразі немає жодних вказівок на те, що його джерелом були українці".

На запитання журналістів, чи виключають американські спецслужби ідею про те, що за передбачуваною атакою стоїть Україна, Уорнер знову наголосив, що ще зарано говорити про це напевно, але "жодних вказівок на те - що це так, не було".

Перед цим Уорнер відвідував брифінг за зачиненими дверима з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, темою якого була передбачувана нічна атака БПЛА на Кремль.

Раніше повідомлялося, що аналітики ISW припускають, що РФ самостійно могла організувати "атаку" на Кремль, щоб добитися ширшої мобілізації у своєму суспільстві.

Нагадаємо також, що в Офісі президента України запевняють, що наша країна не атакувала Кремль або будь-які інші об'єкти на території РФ.

Всі подробиці про цей інцидент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кремль Сенат США атака дронів
NEWS
Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона
Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових