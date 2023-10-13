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"Немає інформації, в якому напрямку він зник". "Шахтар" відреагував на втечу юніора клубу

Київ, П'ятниця 13 жовтня 2023 14:30
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"Немає інформації, в якому напрямку він зник". "Шахтар" відреагував на втечу юніора клубу Фото: Олександр Роспутько (другий праворуч угорі) самовільно покинув "Шахтар" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" уперше прокоментував скандальне зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Роспутька. Найімовірніше, він утік до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA-Football.

"Гірники" окреслили позицію щодо втечі свого вихованця. У клубі не знають, куди 19-річний хавбек подівся після поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти однолітків із бельгійського "Антверпена".

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з "Антверпеном". Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації", – констатували в "Шахтарі".

Водночас у клубі висловили сподівання, що футболіст незабаром повернеться до лав "гірників". Чемпіон України надіслав Роспутьку офіційний лист і надав 5 днів на повернення до команди. Якщо півзахисник цього не зробить, то клуб вимагатиме фінансової компенсації.

"Ми будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в установлений час не повернеться до країни", – резюмували в "Шахтарі".

Вихованець "гірників" Роспутько зник у бельгійському аеропорту, коли команда U-19 збиралася летіти до Варшави, а звідти – повернутися до України. Найімовірніше, уродженець окупованої Горлівки транзитом через Стамбул полетів до Росії. Там на нього нібито чекали в санкт-петербурзькій "Зірці".

До слова, раніше зібрали всі версії втечі Роспутька з "Шахтаря" в спеціальній підбірці.

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