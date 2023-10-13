"Немає інформації, в якому напрямку він зник". "Шахтар" відреагував на втечу юніора клубу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA-Football .

"Гірники" окреслили позицію щодо втечі свого вихованця. У клубі не знають, куди 19-річний хавбек подівся після поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти однолітків із бельгійського "Антверпена".

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з "Антверпеном". Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації", – констатували в "Шахтарі".

Водночас у клубі висловили сподівання, що футболіст незабаром повернеться до лав "гірників". Чемпіон України надіслав Роспутьку офіційний лист і надав 5 днів на повернення до команди. Якщо півзахисник цього не зробить, то клуб вимагатиме фінансової компенсації.

"Ми будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в установлений час не повернеться до країни", – резюмували в "Шахтарі".

Вихованець "гірників" Роспутько зник у бельгійському аеропорту, коли команда U-19 збиралася летіти до Варшави, а звідти – повернутися до України. Найімовірніше, уродженець окупованої Горлівки транзитом через Стамбул полетів до Росії. Там на нього нібито чекали в санкт-петербурзькій "Зірці".