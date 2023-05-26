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Нема зв'язку. В Криму та Мелітополі скаржаться на проблеми з інтернетом

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Крим, П'ятниця 26 травня 2023 19:58
Нема зв'язку. В Криму та Мелітополі скаржаться на проблеми з інтернетом Фото: в Криму з'явились проблеми з інтернетом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Криму та Мелітополі з'явились проблеми з інтернетом. З кількома провайдерами повністю зник зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram-канал "Крымский ветер".

За даними місцевих жителів проблеми з домашнім інтернетом виникли відразу в декількох містах. Одночасно з виникненням проблем припинилась робота сайту провайдера, а також робота гарячої лінії.

В Криму відсутній інтернет в таких містах, як:

  • Кача;
  • Феодосія;
  • Бахчисарай;
  • Алушта, Сонячногірське;
  • Сімферополь.

Серед провайдерів, що припинили роботу:

  • "Міранда-Медіа";
  • Неотелеком;
  • "Комфорт 21 століття";
  • "Телесистем".

В окупованому Мелітополі також виникли проблеми з інтернетом та телевізійним сигналом. Наразі в місті працює лише мобільний зв'язок.

За даними місцевих жителів, представники компаній зв'язку, а також самопроголошена влада про можливі причини збою не повідомляли.

Провайдер "Міранда-медіа" повідомив про збій

У мережі найбільшого оператора зв'язку Криму ТОВ "Міранда-медіа" виникла аварія. Мінінформ Криму повідомив, що працездатність планують відновити протягом години.

Відключення інтернету в Криму

На початку квітня цього року у Севастополі вже відключався мобільний і стаціонарний інтернет, однак тоді місцеві провайдери пояснили відсутність інтернету ремонтними роботами.

Про те, що потрібно знати обов'язково українцям і як діяти в ситуації, коли пропав мобільний зв'язок та інтернет - читайте в матеріалі РБК-Україна

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