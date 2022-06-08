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Нефть продолжает дорожать: какие факторы влияют на цены

Новина українською →
Украина, Среда 08 июня 2022 08:42
Нефть продолжает дорожать: какие факторы влияют на цены Фото: Цены на нефть растут 8 июня из-за снижения мировых запасов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в среду, 8 июня, поскольку мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов сокращаются. Ожидания устойчивого спроса в предстоящем автомобильном сезоне также оказали поддержку ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 120,79 долларов за баррель после закрытия во вторник на самом высоком уровне с 31 мая. Американская нефть сорта WTI с поставкой в июле подорожала ан 0,3% до 119,75 доллара за баррель, после достижения самого высокого значения с 8 марта на предыдущей сессии.

"Ожидается, что рынок нефти останется напряженным, так как предложение свидетельствует о низких запасах. Запасы сырой нефти, вероятно, будут сокращаться по мере того, как разгорается автомобильный сезон и отпуск", - отмечает аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Однако данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США выросли на прошлой неделе.

Всемирный банк 7 июня снизил свой прогноз роста мировой экономики на 2022 год почти на треть до 2,9%, предупредив, что вторжение России в Украину усугубило ущерб от пандемии COVID-19 и что многие страны сейчас столкнулись с рецессией.

Между тем мировые запасы сырой нефти и нефтепродуктов остаются ограниченными, в результате чего маржа дизельного топлива азиатских нефтепереработчиков достигает рекордного уровня, поскольку западные санкции препятствуют экспорту из России, являющейся основным производителем.

Генеральный директор глобальной компании по торговле сырьевыми товарами Trafigura заявил, что цены на нефть вскоре могут достичь 150 долларов за баррель и подняться выше в этом году, а к концу года спрос, вероятно, рухнет.

Большинство нефтеперерабатывающих заводов во всем мире уже почти исчерпали свои возможности, чтобы удовлетворить растущий спрос при восстановлении после пандемии и восполнить утраченные российские поставки.

По оценкам аналитиков JP Morgan, Россия сократила экспорт нефтепродуктов примерно на 500-700 тысяч баррелей в день, потому что сейчас ей труднее продавать топливо, чем нефть.

Напомним, цены на нефть выросли 7 июня на фоне ожидаемого восстановления спроса в Китае.

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