Нефть дорожает после заявления ОПЕК по российской нефти

Цены на нефть выросли во вторник, 12 апреля, поскольку ОПЕК заявила, что пока невозможно компенсировать потенциальные потери поставок из России. Кроме того, ослабление Шанхаем некоторых ограничений, введенных в связи с COVID-19, снизило опасения по поводу спроса в Китае

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,6%, до 103,99 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI выросла на 5,4% до 99,41 долларов. Оба контракта потеряли около 4% в понедельник.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предупредила, что будет невозможно заменить 7 млн баррелей в сутки экспорта российской нефти и нефтепродуктов, потерянных в случае санкций или добровольных действий.

Евросоюзу еще предстоит согласовать какое-либо эмбарго на российскую нефть, но некоторые министры иностранных дел заявили, что такой вариант обсуждается.

"Нефтяной рынок по-прежнему уязвим для серьезного потрясения, если против российской энергетики будут введены санкции, и этот риск остается в силе", - пишет Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Во вторник ОПЕК понизила свой прогноз добычи жидких углеводородов в России на 530 тысяч баррелей в сутки на 2022 год, но также снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть, сославшись на влияние вторжения России в Украину, рост инфляции по мере роста цен на нефть и возрождение варианта коронавируса Омикрон в Китае.

Страны-члены МЭА планируют выпустить 240 миллионов баррелей в течение следующих шести месяцев, начиная с мая, чтобы успокоить рынок.