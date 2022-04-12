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Нефть дорожает после заявления ОПЕК по российской нефти

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Украина, Вторник 12 апреля 2022 17:29
Нефть дорожает после заявления ОПЕК по российской нефти Фото: цены на нефть растут после заявления ОПЕК (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли во вторник, 12 апреля, поскольку ОПЕК заявила, что пока невозможно компенсировать потенциальные потери поставок из России. Кроме того, ослабление Шанхаем некоторых ограничений, введенных в связи с COVID-19, снизило опасения по поводу спроса в Китае

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,6%, до 103,99 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI выросла на 5,4% до 99,41 долларов. Оба контракта потеряли около 4% в понедельник.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) предупредила, что будет невозможно заменить 7 млн баррелей в сутки экспорта российской нефти и нефтепродуктов, потерянных в случае санкций или добровольных действий.

Евросоюзу еще предстоит согласовать какое-либо эмбарго на российскую нефть, но некоторые министры иностранных дел заявили, что такой вариант обсуждается.

"Нефтяной рынок по-прежнему уязвим для серьезного потрясения, если против российской энергетики будут введены санкции, и этот риск остается в силе", - пишет Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Во вторник ОПЕК понизила свой прогноз добычи жидких углеводородов в России на 530 тысяч баррелей в сутки на 2022 год, но также снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть, сославшись на влияние вторжения России в Украину, рост инфляции по мере роста цен на нефть и возрождение варианта коронавируса Омикрон в Китае.

Страны-члены МЭА планируют выпустить 240 миллионов баррелей в течение следующих шести месяцев, начиная с мая, чтобы успокоить рынок.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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