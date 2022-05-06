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Нефть дорожает третий день подряд в ожидании эмбарго ЕС

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Украина, Пятница 06 мая 2022 08:27
Нефть дорожает третий день подряд в ожидании эмбарго ЕС Фото: ЕС готовит эмбарго на нефть из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть растут третью сессию подряд в пятницу, 6 мая, игнорируя опасения по поводу глобального экономического роста. Опасения по поводу сокращения поставок поддержали цены в преддверии надвигающегося эмбарго Европейского Союза на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8%, до 111,74 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла 0,7%, до 109,06 долларов за баррель.

Brent и WTI дорожают вторую неделю подряд благодаря предложению ЕС постепенно прекратить поставки российской сырой нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов к концу 2022 года. Это также приведет к запрету всех судоходных и страховых услуг для транспортировки российской нефти. План по-прежнему требует единодушной поддержки со стороны 27 стран блока.

«Есть опасения по поводу глобального роста и того, что он может означать для спроса на нефть. Однако надвигающийся запрет ЕС на российскую нефть более чем компенсирует это на данный момент, и поэтому должен ограничить падение цен", - сказал Уоррен Паттерсон, возглавляющий отдел исследований сырьевых товаров ING.

Что касается предложения, ОПЕК+ согласились, как и ожидалось, на очередной скромный ежемесячный рост добычи нефти. Игнорируя призывы западных стран увеличить добычу, ОПЕК+ решила увеличить добычу в июне на 432 тысяч баррелей в сутки в соответствии со своим планом по ослаблению ограничений, введенных после того, как пандемия ударила по спросу.

Комиссия Сената США выдвинула законопроект, который может подвергнуть ОПЕК+ судебным искам за сговор с целью повышения цен на нефть. Конгрессу не удавалось принять варианты закона более двух десятилетий, но законодатели обеспокоены ростом инфляции и высокими ценами на бензин

Напомним, шестой пакет санкций ЕС будет включать отключение российского Сбербанка от SWIFT. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российской нефти будет поэтапным.

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