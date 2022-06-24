ru ua
Пт, 24 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть снова дорожает: что стало причиной

Новина українською →
Токио, Пятница 24 июня 2022 08:31
Нефть снова дорожает: что стало причиной Фото: цены на нефть немного выросли 24 июня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Нефть в пятницу, 24 июня, торгуется с незначительным повышением. Рынок уравновешивает опасения по поводу замедления спроса из-за снижения экономической активности в США и неопределенностью предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,01% до 110,06 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 0,24% до 104,52 доллара за баррель. На предыдущей сессии цены упали примерно на 1,5%.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США оказался значительно ниже ожиданий, наряду с падением данных по производству в Германии, сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

"В этих условиях более высокие цены на сырую нефть станут сверхчувствительными к любому предполагаемому или иному увеличению поставок", - сказал Иннес, отметив признаки влияния сокращения российской нефти на нефтяной комплекс и усиливающееся давление на ОПЕК с целью увеличения добычи.

Источники сообщили, что ОПЕК и союзные страны-производители, скорее всего, будут придерживаться плана ускоренного увеличения добычи в августе в надежде на снижение цен на нефть и снижение инфляции, поскольку президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию.

Группа ОПЕК+ договорилась на своем последнем заседании 2 июня увеличить добычу на 648 тысяч баррелей в сутки в июле, или на 7% от мирового спроса, и на такой же объем же сумму в августе по сравнению с первоначальным планом по увеличению добычи на 432 тысяч баррелей в сутки.

Группа изо всех сил пыталась достичь ежемесячных целей увеличения из-за недоинвестирования в нефтяные месторождения некоторыми членами ОПЕК и, в последнее время, потерь в добыче в России.

Напомним, цены на нефть 23 июня продолжили снижаться, упав более чем на 2%. Инвесторы пересмотрели оценки рисков рецессии и спроса на топливо на фоне повышения процентных ставок в основных экономиках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
США выделят военную помощь Украине еще на 450 млн долларов: что туда войдет
DAILY
На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине