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Нефть дешевеет из-за открытия странами-потребителями стратегических запасов

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Токио, Пятница 08 апреля 2022 08:41
Нефть дешевеет из-за открытия странами-потребителями стратегических запасов Фото: Цены на нефть снижаются из-за выброса из стратегических запасов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть снизились в пятницу, 8 апреля, и должны упасть примерно на 3% за неделю. Запланированное потребление странами-потребителями 240 млн баррелей из чрезвычайных запасов компенсировало некоторые опасения по поводу сокращения поставок из России из-за западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,6%, до 100,03 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI потеряли 0,4% до 95,67 доллара за баррель.

Аналитики говорят, что экстренный выброс нефти, составляющий около 1 миллиона баррелей в день с мая до конца года, может ограничить рост цен в краткосрочной перспективе, но не полностью покроет потерянные объемы, если больше стран введут санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

"Несмотря на то, что это крупнейший выброс с момента создания запасов в 1980 году, он не сможет в конечном итоге изменить основные принципы рынка нефти. Вероятно, это задержит дальнейшее увеличение добычи у ключевых производителей", - отмечают аналитики ANZ Research.

В то же время рассмотрение Европейским Союзом запрета на российскую нефть после его плана ввести эмбарго на российский уголь ограничит любое падение цен на нефть в ближайшей перспективе.

"С точки зрения общественного мнения на Брюссель нарастает давление с целью заставить его действовать, и если этот клапан давления лопнет и ЕС наложит санкции на российскую нефть, мы можем увидеть нефть марки Brent по цене 120 долларов в мгновение ока", - сказал Стивен Иннес, управляющий директор SPI Asset Management.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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