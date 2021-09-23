В Украине за неделю блокировали 39 тысяч кибератак на государственные ресурсы

Специалисты Госспецсвязи с 15 по 21 сентября 2021 года заблокировали более 39 тысяч атак на государственные информационные ресурсы. Это на 14% больше чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство-сетевые атаки прикладного уровня (99%). При этом DDoS-атак не зафиксировали.

Кроме того, системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 503 353 подозрительных события (на 14% больше чем на предыдущей неделе):

попыток получения прав пользователя - 8%

попыток получения прав администратора - 12%

нарушений корпоративной политики безопасности - 53%

обнаружение сетевого ШПЗ - 19%

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины в этот период зарегистрировано и обработано 1 960 киберинцидентов.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 99%