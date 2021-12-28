Небольшие морозы и снег с дождем: синоптики дали прогноз до конца года

В Украине до Нового года прогнозируют небольшой мороз днем во многих областях. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Во вторник, 28 декабря, Украину накроют осадки. В большинстве областей ожидаются снегопады, но в центральных регионах и на юге страны - мокрый снег и дожди.

Средняя дневная температура воздуха будет -2...-5 градусов. Холодней будет в восточных регионах - там столбики термометров опустятся до -7 градусов.

В среду, 29 декабря, снежить будет только на востоке и на западе Украины. В остальных областях будет солнечно.

Днем температура составит от 0 до 4 градусов мороза. Ночью в некоторых регионах похолодает до -9 градусов.

В четверг, 30 декабря, немного потеплеет. Днем столбики термометров покажут от 4 тепла до 2 градусов мороза.

Небольшие осадки в виде снего ожидаются в восточных, южных и западных областях.

В пятницу, 31 декабря, страну накроют дожди и мокрый снег. Темпаратура днем будет от 4 тепла до 3 мороза.