Небіж депутата з Пермі опинився в полоні ЗСУ

Бійці ЗСУ взяли в полон російського військового, який виявився небожем депутата з Пермі та розповів, чому вирішив підписати контракт із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram 33-го окремого штурмового полку.

На оприлюдненому відео чоловік називається Дмитром Ломакіним і говорить, що він родом із Пермі. За його словами, рідний брат його матері є депутатом у цьому російському місті.

"Окупант підписав контракт заради грошей, повірив у російські обіцянки - і вирушив на чужу землю. Туди, де загарбники вбивають людей, руйнують міста і вже п’ятий рік намагаються захопити Україну за три дні", - заявили в полку.

Росіянин заявив, що нібито не знав про майбутню участь у бойових діях. За його словами, він думав, що займатиметься будівництвом, а не вирушить на фронт.

Зрештою його взяли в полон на Запорізькому напрямку.

У 33-му ОШП наголосили, що пояснення російського військового не змінюють обставин його перебування в Україні.

"Він прийшов на нашу землю зі зброєю. І тепер відповідає за свій вибір", - заявили у підрозділі.