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Небіж депутата з Пермі опинився в полоні ЗСУ

17:08 25.08.2026 Вт
2 хв
Росіянин стверджує, що спочатку розраховував на зовсім іншу роботу
aimg Марія Науменко
Небіж депутата з Пермі опинився в полоні ЗСУ Фото: російський військовополонений під час допиту (скріншот із відео)
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Бійці ЗСУ взяли в полон російського військового, який виявився небожем депутата з Пермі та розповів, чому вирішив підписати контракт із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram 33-го окремого штурмового полку.

На оприлюдненому відео чоловік називається Дмитром Ломакіним і говорить, що він родом із Пермі. За його словами, рідний брат його матері є депутатом у цьому російському місті.

"Окупант підписав контракт заради грошей, повірив у російські обіцянки - і вирушив на чужу землю. Туди, де загарбники вбивають людей, руйнують міста і вже п’ятий рік намагаються захопити Україну за три дні", - заявили в полку.

Росіянин заявив, що нібито не знав про майбутню участь у бойових діях. За його словами, він думав, що займатиметься будівництвом, а не вирушить на фронт.

Зрештою його взяли в полон на Запорізькому напрямку.

У 33-му ОШП наголосили, що пояснення російського військового не змінюють обставин його перебування в Україні.

"Він прийшов на нашу землю зі зброєю. І тепер відповідає за свій вибір", - заявили у підрозділі.

Нагадуємо, 24 серпня Україна повернула з російського полону через Білорусь 10 військових, які тривалий час вважалися зниклими безвісти. Двоє з них не виходили на зв'язок із 2024 року, ще восьмеро - з 2025-го.

Серед повернутих - сержанти, солдати та матроси ЗСУ і Нацгвардії.

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