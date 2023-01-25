ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В небі над Рівненською областю працює авіація. Мешканців просять не залишати укриттів

Новость на русском →
Рівне, Середа 25 січня 2023 12:37
В небі над Рівненською областю працює авіація. Мешканців просять не залишати укриттів Фото: в небі над Рівненською областю працює авіація (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканців Рівненської області попереджають про роботу української авіації у небі над регіоном. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"У повітрі над Рівненською областю наша авіація. Спокійно. До відбою перебувайте в укриттях", - написав він.

Як повідомлялося, раніше по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Це сталося після того, як у Білорусі окупанти підняли у небо свою авіацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область
NEWS
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон