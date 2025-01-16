"Не по телефону". Як працює телемедицина в Україні

Телемедицина - це не просто "лікування по телефону". Це сучасні технології, які дають змогу отримувати якісні медичні послуги навіть на відстані.

Докладніше про те, як працює телемедицина в Україні, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

"Ви хотіли б отримати безоплатну консультацію від найкращих медичних фахівців? Не повірите, але у вас є така можливість. І з’явилась вона саме завдяки телемедицині… Але давайте спочатку з’ясуємо дещо", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я.

Поняття "телемедицина" іноді помилково сприймають досить спрощено і легковажно. Однак важливо розуміти, що телемедицина - це не просто відеодзвінок або фотографія пошкодженої ділянки тіла. Для повноцінного медичного висновку потрібні високоякісне обладнання та програмне забезпечення.

"Так, наявність телефона важлива, але він є лише одним із засобів зв’язку, бо жодна камера телефона, навіть найсучасніша, не дасть якості зображення, потрібної лікарю для доказового заключення", - наголосили лікарі.

Наприклад, під час консультації з лікарем може знадобитися детальний огляд рогівки ока чи підтримка нейрохірурга під час операції, де зшивають судини діаметром менше ніж 1 мм. Для таких задач використовуються телемедичні рішення з камерою надвисокої якості (4К) та спеціальним обладнанням, як-от робот Lite v.3 від компанії "Teladoc".

Телемедицина дозволяє українцям отримувати якісні медичні послуги навіть у віддалених регіонах. Замість того, щоб витрачати час і кошти на поїздки, ви можете отримати допомогу від провідних фахівців у комфортних умовах.

Звичайний телефон не може забезпечити безпеку даних, що є найважливішою умовою роботи проєктів телемедицини, особливо в умовах воєнного стану.

Завдяки телемедицині українські медзаклади безоплатно отримують дороговартісне обладнання і лікарню-партнера для консультування. І з кожним днем їх стає все більше!

"Крім цього, впроваджується ряд сучасних засобів телеметрії для домашнього медогляду, що дозволяє провести об’єктивну діагностику стану здоров’я під керівництвом лікаря в будь-який час і в будь-якій місцевості світу", - наголосили в МОЗ.