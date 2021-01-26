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"Не настроены враждебно": Российский лыжник извинился за агрессию против соперника

Лахти, Вторник 26 января 2021 11:33
"Не настроены враждебно": Российский лыжник извинился за агрессию против соперника
Фото: Александр Большунов (rsaski.ru)
Автор: Вера Олейник

Российский лыжник Александр Большунов в письменном виде извинился за свое поведение перед финским спортсменом Йони Мяки, в тексте которого говорится, что враждебность не является частью духа российской команды. На соревнованиях россиянин ударил соперника палкой, а после финиша намеренно врезался в него.

Инцидент произошел во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти 24 января. Оба спортсмена вышли на финишную прямую во время борьбы за серебряную награду. Большунов пытался обогнать Мяки, но финн начал перекрывать ему путь, в результате россиянин на последних метрах дистанции ударил соперника палкой.

Мяки финишировал вторым и вместе с партнерами по команде начал праздновать, в это время Большунов врезался в финского лыжника, сбив его с ног.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала россиянина за неспортивное поведение и лишила сборную России бронзовой медали. Финский спортсмен получил травму руки, но продолжит подготовку к чемпионату мира. Он не стал обращаться в полицию в связи со случившимся, однако соответствующий запрос будет направлен в FIS.

При этом финские СМИ, не уточняя имен, сообщили, что два человека подали на Большунова заявление в полицию. Правоохранительным органам предстоит разобраться, имели ли место со стороны российского спортсмена признаки нападения.

В письме с извинениями, направленном от имени Ассоциации лыжных видов спорта России и Большунова в Финскую лыжную ассоциацию, говорится, что враждебность не является частью духа российской команды, а также отмечается, что Россия высоко ценит принцип честной игры по всех аспектах.

Напомним, Россию лишили права участия в международных соревнованиях на два года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

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