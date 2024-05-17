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НБУ стимулюватиме банки кредитувати будівництво малих електростанцій

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 14:58
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НБУ стимулюватиме банки кредитувати будівництво малих електростанцій Фото: НБУ змінить вимоги до банків, які кредитують малі електростанції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України готовий адаптувати окремі вимоги до банків, аби проекти з будівництва малих об’єктів генерації рухалися максимально швидко.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням його публікацію у Facebook.

Як зазначив Пишний, відновлення енергогенеруючих потужностей країни це питання національної безпеки, тому банківська система готова пріоритезувати цей напрям серед своїх завдань та надавати підтримку в реалізації відповідних проектів.

"Наразі через руйнування енергетичної системи унаслідок таргетованих ракетних атак країна має суттєвий дефіцит електроенергії. Вже декілька днів, на жаль, фактично в усіх регіонах застосовуються екстрені відключення. Фахівці говорять про зростання суттєвого ризику для безперебійного функціонування енергетичної інфраструктури вже цього літа і осені. Тому діяти необхідно вже сьогодні", - написав він.

За його словами, потенційна потреба у фінансуванні цього напряму дуже висока, а можливості банківської системи перебувають у площині кредитування.

"Ми аналізуємо різні варіанти і зі свого боку готові адаптувати окремі вимоги до банків, аби відповідні проекти рухалися максимально швидко", - написав він.

Пишний повідомив, що НБУ провів першу зустріч з банками з іноземним капіталом, що працюють в Україні.

"Розпочати обговорення цього питання саме з ними - банки з іноземним капіталом мають колосальний фінансовий потенціал і експертизу, які повинні бути залучені до вирішення задачі", - повідомив голова НБУ.

Нагадаємо, 14 травня уряд спростив процес будівництва децентралізованої генерації, зокрема, газотурбінних установок. Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, через російські атаки Україна втратила 8 ГВт потужності.

У квітні НБУ погіршив прогноз щодо дефіциту електроенергії до 5% у 2024-2025 роках. Це означає обмеження споживання для підприємств та населення вже у ІІ кварталі 2024 року.

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