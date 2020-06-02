НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала почти до 30 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,91 гривен за евро. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 июня установлен на таком уровне: 29,9185 гривен за евро (+0,1142 грн). При этом курс евро на 2 июня составляет 29,8043 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 2 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 8 копеек до 29,85 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,41 (29,42 - 1 июня), продажи - 29,85 (29,93 - 1 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 29,98 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,96 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар.

Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 26,7955 гривен за 1 доллар (-0,0226 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 26,8181 гривен за 1 доллар.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус