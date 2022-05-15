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НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

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Украина, Воскресенье 15 мая 2022 09:31
НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю Фото: НБУ продал из резервов 327 млн долларов и 34 млн евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 9 по 13 мая 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 327,34 млн долларов и 33,65 млн евро. При этом НБУ купил 5,0 млн долларов и 4 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

С начала года НБУ купил на межбанке 1 804,30 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 6 484,09 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 4 679,79 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

НБУ резко сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

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Национальный банк Украины
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