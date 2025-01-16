У НБУ пояснили, кого торкнуться ліміти на банківські перекази

Встановлені ліміти на вихідні платежі торкнуться незначної кількості клієнтів банків. Вони спрямовані на боротьбу з тіньовим сектором.

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю .

"Якщо говорити про ці обмеження, за нашими розрахунками і за підтвердженнями банків, обмеження які встановлені, вони торкнуться менш ніж 1% громадян", - сказала вона.

За її словами, банк не буде обмежувати в здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

"Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження - це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної платні і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 тисяч гривень або навіть 400 тисяч гривень за певний період часу, вони не будуть мати до вас ніяких запитань і не будуть вас ніяким чином обмежувати" - пояснила Рожкова.

За її словами, мета цих обмежень була продовжити боротьбу з тіньовим ринком.

Як зазначила перша заступниця голови НБУ, банки не є авангардом в цьому, і це не їхня ключова ну функція. "Але через те що вони своїми операціями пронизують абсолютно всі економічні зони, напрямки, галузі, звичайно, вони можуть сприяти цій боротьбі", - додала вона.

Рожкова нагадала, що навіть до цих обмежень існувало правило в законі про фінансовий моніторинг про те, "що все що вище ніж 400 тисяч гривень, ти маєш підтвердити, звідки ти його взяв, приніс ці гроші в банк покласти собі на рахунок, чи поповнюєш якимось іншим чином, ти маєш банку сказати, де ти це взяв".

Ліміти на перекази

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року НБУ встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у сумі до 150 тисяч гривень на місяць. Цей ліміт діятиме до 1 квітня 2025 року.

У грудні найбільші банки підписали меморандум щодо зниження лімітів на перекази. Меморандум поширює обмеження і на перекази через систему IBAN.

Банки не встановлюватимуть ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Якщо документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов'язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

- за клієнтами "високого" рівня ризику встановлювати ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

- за клієнтами "середнього" і "низького" рівня ризику: