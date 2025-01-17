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НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

Україна, П'ятниця 17 січня 2025 15:52
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НБУ підвищив курс польського злотого до гривні Фото: курс злотого зріс на 2 копійки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку курс злотого не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,1819 гривень за 1 злотий (+0,0247 грн).

НБУ підвищив курс польського злотого до гривні

bank.gov.ua

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі крос-курсу пари злотий-долар на польському ринку.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,35 гривень. Курс не змінився.

Нагадаємо, НБУ знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 20 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1257 гривень за 1 долар (-0,0472 грн).

Курс євро становитиме 43,3684 гривень за 1 євро (+0,0484 грн).

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