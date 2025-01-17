Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку курс злотого не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 20 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,1819 гривень за 1 злотий (+0,0247 грн).

bank.gov.ua

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі крос-курсу пари злотий-долар на польському ринку.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,35 гривень. Курс не змінився.

Нагадаємо, НБУ знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Офіційний курс на 20 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1257 гривень за 1 долар (-0,0472 грн).

Курс євро становитиме 43,3684 гривень за 1 євро (+0,0484 грн).