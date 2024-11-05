НБУ підняв курс долара до максимуму з кінця вересня

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає третій день поспіль і піднявся до максимуму з кінця вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4375 грн за 1 долар (+0,0421 грн).

Вище курс був 22 вересня – 41,4445. Історичний максимум було зафіксовано 22 липня – 41,4912 грн/долар.

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Курс євро становитиме 45,1503 гривень за 1 євро (+0,0086 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 41,46-41,48 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок 41,65 гривні.

Коментар НБУ

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, ситуація на валютному ринку України стійка та контрольована.

За його словами, НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання.

Пишний заявив, що курс помірковано коливатиметься в обидві сторони, реагуючи на зміну ринкових умов. Це посилюватиме стійкість валютного ринку та не створюватиме ризиків для цінової динаміки.