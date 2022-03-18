НБУ отменил плату за обслуживание оборота ценных бумаг

Национальный банк Украины временно отменил тарифы на депозитарные услуги и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов. Это сделано с целью содействия эффективной работе финансовой системы на период действия военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Призываем также участников рынка поддержать эту инициативу и минимизировать собственные тарифы для конечных инвесторов. Такой шаг должен, в частности, положительно повлиять на привлечение дополнительных средств в военные облигации Украины, которые еженедельно размещаются Министерством финансов Украины", - говорится в сообщении.

Так, на период действия военного положения НБУ отменил начисление платы за услуги депозитария, депозитарного учреждения и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ, в том числе платы за: