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НБУ обсудил с Минфином США возврат активов обанкротившихся банков и сотрудничество с МВФ, - Шевченко

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Киев, Среда 21 июля 2021 17:01
НБУ обсудил с Минфином США возврат активов обанкротившихся банков и сотрудничество с МВФ, - Шевченко Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины провел встречу с представителями Министерства финансов США, на которой были обговорены сотрудничество с МВФ, возврат активов обанкротившихся банков, общая экономическая ситуация в Украине, а также состояние реформирования рынка небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко в Facebook.

Со стороны Министерства финансов США во встрече приняли участие и.о. заместителя министра по международным делам Энди Бокол и старший советник министра Дэвид Липтон.

В ходе переговоров стороны обсудили реформирование банковского сектора Украины, в том числе закон о корпоративном управлении, принятие которого, по словам главы НБУ, было структурным маяком для программы МВФ.

"Мы сфокусированы на реализации положений программы stand-by и продолжаем взаимодействие с миссией для достижения staff-level agreement", - заявил Шевченко.

НБУ является инициатором создания рабочей группы высокого уровня по возвращению активов обанкротившихся банков. Такая группа решением Кабмина была создана в конце февраля, и сегодня она координирует деятельность по возврату активов, в том числе и ПриватБанка.

"Соблюдение финансовым сектором Украины требований международных стандартов и украинского законодательства в сфере AML/CFT, санкционного законодательства является одним из приоритетов в работе Национального банка", - отметил Кирилл Шевченко.

Исходя из этого, НБУ возобновит сотрудничество с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

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