НБУ обмежує перекази з карти на карту. Експерт вказав на нюанси та чи є ліміти для волонтерів

НБУ з 1 жовтня 2024 року обмежив перекази з картки на картку сумою 150 тисяч гривень. Це не торкнеться більшості українців.

Про це Дмитро Глінський, в.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України, сказав у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна .

"Абсолютна більшість клієнтів не відчує цього обмеження", - сказав він.

За його словами, воно доволі просте - пів року обмежується сума із використання карток, цей ліміт діє в рамках одної фінансової установи.

"Якщо ви клієнт кількох банків, то по суті, в рамках кожного окремого вираховується цей ліміт, вони не перетинаються, не накладаються. Відповідно це розширює можливості людей на виконання транзакцій", - додав Глінський

Як зазначив експерт, крім того, не обмежуються вхідні операції. "Обмеження стосується саме перерахування коштів. Не обмежується кількість таких операцій. І це знімає питання щодо людей, які долучаються до великої кількості зборів. Жодних перешкод", - сказав він.

Крім того, відносно невелика кількість українців, які мають великі доходи і статки і можуть переказувати великі суми, можуть це робити без урахування обмежень, якщо перераховують на реквізити IBAN.

"Щодо волонтерів. Щоб ця діяльність не страждала, НБУ передбачив для банків обов'язок розробити певні правила, за якими банки будуть визначати діяльність клієнтів як волонтерську і мають право при цьому не застосовувати до цих клієнтів дане обмеження. Це має зняти потенційну перешкоду для законної волонтерської діяльності", - констатував Глінський.

Обмеження НБУ

Нагадаємо, Національний банк України вводить з 1 жовтня ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (P2P).

Як зазначили в НБУ, ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів", які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

У НБУ пояснюють, що "дропи" - це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. Загалом по системі йдеться про десятки тисяч "сплячих" та вже активних рахунків.