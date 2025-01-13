НБА: Михайлюк з третьою результативністю в сезоні долучився до тріумфу "Юти" в овертаймі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

"Юта Джаз", за яку виступає атакувальний захисник Святослав Михайлюк, на домашньому майданчику в овертаймі обіграла "Бруклін" (112:111). Українець провів на паркеті 16 хвилин та 48 секунді, записавши до свого активу 16 очок, 1 підбір та 3 передачі. Він реалізував чотири успішні спроби триочкових з семи.

16 очок – третій показник результативності Михайлюка у поточному сезоні. Більше (18 балів) він набирав у двох поєдинках – проти того ж "Брукліна" та "Портленда". Цією перемогою "Юта" перервала серію з трьох поразок поспіль.

"Сакраменто Кінгз", кольори якого захищає центровий Олексій Лень, на виїзді здобув перемогу над "Чикаго" (124:119). Вітчизняний легіонер не потрапив у заявку на матч вдруге поспіль. Раніше він пропустив гостьовий поєдинок із "Бостоном "(114:97).

У поточному чемпіонаті "Юта" здобула 10 перемог у 38-ми матчах та йде 14-ю (з 15-ти команд) у Західній конференції. У "Сакраменто" – 20 успішних поєдинків з 39-х. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, йде 9-тю.