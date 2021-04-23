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Названы основные причины критического состояния украинской ГТС

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 11:19
Названы основные причины критического состояния украинской ГТС Фото: украинская ГТС в критическом состоянии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Газотранспортная система Украины находится в критическом состоянии: только за последние восемь месяцев на ней произошло два взрыва, приведших к миллиардным убыткам и не менее значительному ущербу для экологии.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Практика большого взрыва: куда ведут украинскую ГТС".

Как говорится в статье, точкой отсчета для начала падения стал выход "Оператора ГТС Украины" из состава "Нафтогаза" в январе 2020 года.

В середине 2020 года руководство АО "Магистральные газопроводы Украины" (компании-владельца 100% акций "Оператора ГТС Украины") начало бить тревогу по поводу того, что глава "ОГТС" Сергей Макогон заморозил все работы по ремонту и реконструкции газопроводов и газораспределительных систем, перенаправляя заработанные миллиарды гривен на депозитные счета компании и закупку газа.

Исполняющий обязанности главы правления "МГУ" Александр Лисниченко даже предложил объявить выговор руководителю "ОГТС" и отстранить его от руководства оператором, однако набсовет с этим не согласился.

"Спустя всего полтора месяца, 15 сентября 2020 года, в поселке Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газопровода, приведшая к взрыву газа. К счастью, обошлось без жертв, но убытки государственной компании составили 1,5 млрд гривен. Не говоря уже об ущербе для экологии в результате выгорания газа на всем протяжении газопровода от одного запорного крана до другого", - говорится в публикации.

В результате детального расследования аварии выяснилось, что "Оператором ГТС" в течение восьми с половиной месяцев руководит менеджер, который не прошел обучения и проверки знаний по охране труда, соответственно не получив разрешения на работу от регулирующего органа (Гоструда).

"В итоге складывается система, при которой устраивающее набсовет руководство не только сохраняет, но и усиливает свои позиции. В выигрыше все, кто задействован в процессе, - сам Макогон, набсовет и компании-прокладки вместе с их конечными бенефициарами, в проигрыше - государство Украина и отечественные производители", - резюмируется в статье.

Напомним, в субботу, 9 января, в Полтавской области в Лубнах произошел взрыв на газопроводе. Результаты проверки причин аварии и ущерб, нанесенный компании и окружающей среде, до сих пор засекречены.

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