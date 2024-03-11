Названо регіони, в яких швидше за все обробляють заяви в рамках "єВідновлення"

Найбільше заяв на компенсацію "єВідновлення" подають українці на Харківщині і Київщині, найшвидше виносять рішення по ній на Вінниччині і Полтавщині, а на Доннечинні кількість відмов менша за кількість погоджених виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Швидкість обробки заяв - пункт, який громадян, що подаються на компенсацію, цікавить не менше, ніж шанси на отримання фінансової допомоги від держави. Тому цей показник, як і решту, ми регулярно відслідковуємо по всім регіонам. Це необхідно для вдосконалення програми "єВідновлення", яке триває постійно", - пояснила парламентар.

За словами Шуляк, найвищий відсоток відпрацювань заяв на компенсацію за пошкоджене житло наразі на Полтавщині, де обробили вже 90,3% заяв.

Найбільше заяв на компенсацію за знищене житло обробили на Вінниччині - 100%. Але у випадку цих двох регіонів необхідно враховувати, що кількість поданих заяв на обидва види компенсації тут з самого початку була порівняно низькою.

На Полтавщині на компенсацію за пошкоджене житло подалися 93 заявники, а на Вінниччині за знищене - всього 4.

"Тож не дивно, що кілька заяв або навіть кілька десятків заяв комісії обробили швидко. А в областях, де кількість заяв нараховується тисячами, швидкість відпрацювання, відповідно, трохи нижча. Так, на Київщині громадяни подали 14,6 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене житло, з яких комісії відпрацювали 88,7%. Власники знищеного житла в регіоні подали 3,1 тис. заяв і комісії розглянули 86,3% заяв. На Харківщині на компенсацію за пошкоджене житло подалися 29,6 тис. заявників і комісії на місцях опрацювали 76,6% заяв, за знищене житло тут подалися 4,2 тис. заявників і 59% заяв вже опрацьовано", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що в ТОП-3 і за кількістю поданих заяв, і за швидкістю їх обробки стоїть Донеччина, де станом на зараз подали 6,1 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене житло і 675 заяв - за знищене. Причому по пошкодженому житлу комісії опрацювали 89,3% заяв, а по знищеному - 69,8%.

"Над розглядом заяв на компенсацію за пошкоджене або знищене в результаті збройної агресії житло нині в Україні працює щонайменше 644 комісій, при тому, що на старті програми їх було трохи понад 500. Але кількість комісій все одно варто збільшувати. Більше того, є громади, які відповідні комісії не створили і досі. Таким зараз надають максимальну інформаційну та організаційну підтримку - щоб саме місцева влада швидше працювала для того, щоб люди отримували свої компенсації", - повідомила Шуляк.

За її словами, окрім швидкості обробки заяв важливим пунктом залишається співвідношення поданих заяв, погоджених виплат і відмов по ним. Так, на Харківщині погодили виплату за пошкоджене житло 57% заявникам, а 19% відмовили. На Київщині погоджено виплати 67% заявникам, а 21% заявників відмовлено. На Донеччині погодили компенсацію за пошкоджене житло 60% заявників і відмовили 27%.

"По компенсаціям за знищене житло ми бачимо трохи іншу картину зараз. Загалом по Україні цей показник сягає 33%, найбільше відмов зафіксовано на Харківщині та Київщині. А от на Донеччині співвідношення інше - позитивне рішення отримали 46% заявників, тоді як відмовлено 23%", - підкреслила Шуляк.

За її словами, відмовляють переважно у декількох випадках. У першому випадку житло не підпадає під саму послугу, тобто, наприклад, пошкоджено не квартиру, а місця загального користування, спільний простір в багатоповерхівках.

Друга причина - коли заявник подає недостовірну інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь. Третя причина - заявник сам відмовився від компенсації, адже очікує запуску наступних етапів програми. Четверта причина відмов - коли об'єкт нерухомого майна був вже відновлений коштом донорів/своїми силами та інше.

Ще однією перешкодою під час отримання компенсації є випадок, коли нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав, тому нардепка радить якнайшвидше звернутися до нотаріуса і внести ці дані. Тоді навіть у разі втрати документів на житло, ця інформація буде в реєстрі, і її у будь-який момент можна буде отримати.

Крім цього, є випадки подання заяви про надання компенсації особою, яка не може бути отримувачем компенсації відповідно до закону №2923-IX, яким регулюється порядок їх виплат.