Названі найбільш популярні дизельні авто в Україні у 2024 році

У 2024 році автопарк України поповнили 73 тисячі авто з дизельними двигунами. Зазначається, що це на 14% менше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

З них 17,8 тисячі авто було новими (+28%) та 55,2 тисячі одиниць – вживаних, ввезених з-за кордону (-22%). Отже, на ринку нових легкових машин дизельні авто охопили 25,6% продажів, проти 22,8% у 2023 році.

Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 24,8%, проти 30% роком раніше.

До ТОП-5 моделей нових дизельних легкових авто потрапили:

Renault Duster - 5246 од.;

Volkswagen Touareg - 1217 од.;

Toyota Hilux - 1072 од.;

Peugeot Landtrek - 826 од.;

Skoda Kodiaq - 774 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane - 5021 од.;

Skoda Octavia - 3924 од.;

Volkswagen Passat - 3731 од.;

Nissan Qashqai - 2943 од.;

Volkswagen Golf - 2050 од.

Нагадаємо, що За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Так, впродовж року кияни придбали 25 тисяч нових легкових авто. У Київській області було зареєстровано 5 831 новий авто. Мешканці Дніпропетровської області купили 5232 нових машин. В Одеській області було реалізовано 3618 авто, а у Львівській – 3613 одиниці.