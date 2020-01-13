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Названа сумма выявленных убытков государства из-за коррупции в 2019 году

Новости » Политика     13.01.2020 - 09:49
Названа сумма выявленных убытков государства из-за коррупции в 2019 году
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

За год СБУ блокировала 497 проявлений коррупции

Служба безопасности Украины назвала сумму убытков государства из-за коррупции в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, в прошедшем году оперативники спецслужбы блокировали 497 проявлений коррупции среди украинских чиновников разных уровней.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 миллионов гривен, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более чем 1 миллиард 400 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по результатам противодействия коррупции 189 чиновников приговорили и 164 человека уволили с должностей.

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Напомним, первого января 2020 года вступил в силу закон об обличителях коррупции. Закон гарантирует право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом уточняется, что вознаграждение гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Также РБК-Украина писало, что 19 декабря парламент одобрил закон о предотвращении политической коррупции. В частности, документом предусматривается замена "бумажной" финансовой отчетности партий электронной отчетностью.

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