Назван покупатель активов автозаводов "Богдан" в Луцке и Черкассах

Имущество автозаводов "Богдан" в Луцке и Черкассах обрело нового собственника. Их продавал арбитражный управляющий, назначенный судом по делу о банкротстве "Богдан Моторс". Только на четвертых торгах непрофильные здания заводов приобрел акционерный банк "Укрэксимбанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting .

На аукцион были выставлены нежилые помещения и земельные участки в Луцке и в Черкассах. Речь все же идет не о главных производственных корпусах автомобильных заводов "Богдан Моторс", а о дополнительных помещениях и бывшем цехе сэндвич-панелей.

"Укрэксимбанк" приобрел участки заводов за 51 млн грн. Предполагается, что в дальнейшем банк попытается реализовать активы предприятия другим владельцам с целью коммерческой выгоды, которые могут не иметь никакого отношения к автомобилестроению. Сообщается, что основные территории и цеха автосборочных предприятий на торги не выставлялись.