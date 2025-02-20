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Назвала Україну частиною Росії. У Фінляндії з виборчих перегонів виключили кандидата

Україна, Четвер 20 лютого 2025 21:42
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Назвала Україну частиною Росії. У Фінляндії з виборчих перегонів виключили кандидата Фото: у Фінляндії з виборчих перегонів виключили кандидата через висловлювання про Україну
Автор: Наталія Гурковська

У Фінляндії коаліційна партія виключила з виборчого списку на регіональних виборах кандидатку Йоганну Тур'я. Вона назвала Україну частиною Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Причина зняття кандидата - відсутність довіри", - сказав голова регіонального відділення Антті Ахонен.

Він зазначив, що Тур'я також є кандидатом на муніципальних виборах у Порі. Партійне відділення в Порі ухвалить аналогічне рішення.

За словами Ахонена, Тур'я сама висловила бажання стати кандидатом від коаліціонерів, а попередня її перевірка не виявила жодних порушень.

"Ми спробували зв'язатися з Тур'єю, щоб вона розповіла, що стоїть за її коментарями. Однак вона нам не відповіла", - розповів Ахонен.

Він підкреслив, що позиція Коаліційної партії щодо війни в Україні залишається ясною і незмінною - політична сила підтримує оборонну боротьбу українського народу.

Що до цього призвело

Напередодні газета Iltalehti звернула увагу на заяву Тур'я у Facebook, в якій вона висловила думку, що кордони України ніколи офіційно не були підтверджені, а сама країна завжди була частиною РФ.

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