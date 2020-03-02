Назначен новый глава полиции Закарпатской области

Фото: Александр Шляховский (стоит) (mvs.gov.ua)

До назначения Шляховский был заместителем глава полиции Киевской области

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области возглавил Александр Шляховский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Официально нового руководителя Закарпатской полиции 2 марта представил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Александр Шляховский - опытный оперативник, прошел путь от рядового оперативника уголовного розыска до начальника криминальной полиции Киевской области. Его задача вместе с руководителями всех служб полиции Закарпатья - обеспечение безопасности всех жителей области, проведение превентивной работы и противодействие преступности", - отметил Клименко.

До назначения Шляховский занимал должность заместителя начальника полиции Киевской области.

Ранее РБК-Украина писало, что 18 февраля Михаил Куратченко был назначен главой полиции Черкасской области. Куратченко сменил на должности главы полиции области Валерия Лютого, который возглавлял управление.

Также сообщалось, что 14 февраля в Полтаве представили Ивана Выговского в качество главы областной полиции. До назначения Выговский был заместителем главы Нацполиции в Николаевской области.