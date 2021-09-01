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Назначен новый глава полиции Харьковской области

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Харьков, Среда 01 сентября 2021 15:22
Назначен новый глава полиции Харьковской области Фото: новым главой полиции Харьковской области стал Станислав Перлин (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Анастасия Рокитна

Назначен новый глава полиции Харьковской области. Им стал Станислав Перлин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.

Представление нового главы состоялось 1 сентября.

"Приказом главы Национальной полиции Украины начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области назначен Станислав Перлин", - говорится в сообщении.

Что известно о Перлине

Родился в 1968 году в Харькове. Проходил службу в армии в период с 1986 по 1988 год. В органах внутренних дел с 1991 года.

Станислав Перлин 15 лет работал в уголовном розыске. Он возглавлял Фрунзенский райотдел в Харькове. Начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД.

В 2014 году его наградили орденом Данила Галицкого "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, сегодня было еще одно назначение. Новым начальником полиции Черновицкой области стал Руслан Дударец.

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