НАПК выявило коррупционные риски в постановлении о едином операторе на табачном рынке

Фото: продажа сигарет (РБК-Украина)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

Об этом сообщила Лига Антитраста в Facebook со ссылкой на соответствующее заключение НАПК.

"НАПК выявило коррупциогенные факторы в постановлении Кабинета министров о создании Национального оператора на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

При этом в НАПК отметили, что агентство уже не сможет проанализировать проект, поскольку правительство 9 сентября успел его принять.

Однако отмечается, что НАПК провело мониторинг положений уже принятого постановления и обнаружило в нем коррупциогенные факторы, которые способствуют или могут способствовать коррупционным правонарушениям.

В связи с этим агентство направит обращение к Министерству юстиции с предложением включить указанное постановление с планом проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов.

Кроме того, по информации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Министерство внутренних дел, указанный проект постановления к ним на согласование не поступал, несмотря на то, что Министерство финансов в письме в правительство отметило необходимость согласования проекта постановления с АМКУ.

Как отмечает Лига Антитраста, постановление фактически легализует монопольное положение компании "Тедис" на рынке оптовой реализации табачных изделий.

Напомним, 9 сентября Кабинет министров принял распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".