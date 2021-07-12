ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Наживались на питании детей: чиновников Харьковского горсовета подозревают в присвоении 5 млн гривен

Новина українською →
Харьков, Понедельник 12 июля 2021 13:20
Наживались на питании детей: чиновников Харьковского горсовета подозревают в присвоении 5 млн гривен Фото: чиновников Харьковского горсовета подозревают в присвоении 5 млн гривен (khar.gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковском городском совете правоохранители провели более 30 обысков по делу о растрате 5 млн гривен госсредств. Должностных лиц обвиняют в присвоении денег, выделенных на пищевые продукты для дошкольных учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Расследуется уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами Харьковского городского совета, коммунальных организаций и частных предприятий (ч. 3 ст. 191 УК Украины)",- говорится в сообщении

По информации следователей, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставке продуктов в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, куда привлек должностных лиц Харьковского городского совета и частных предприятий.

Так, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам.

Известно, что управление образования различных администраций районов проводили аукционы по поставкам пищевых продуктов в дошкольные учреждения.

После чего, директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно нужны ему предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов.

Установлено, что на протяжении 2018-2020 лет в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам.

В частности, сумма незаконно присвоенных бюджетных средств составила более 5 млн гривен.

Правоохранители провели более 30 обысков в помещениях Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства.

В результате чего, было изъято бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.

Фото: правоохранители проводят обыски в помещениях Харьковского горсовета (khar.gp.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
чиновники хищение
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью