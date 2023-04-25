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Найжорстокіший в історії фашистський режим: експерт про майбутнє РФ після війни

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Москва, Вівторок 25 квітня 2023 09:46
Найжорстокіший в історії фашистський режим: експерт про майбутнє РФ після війни Фото: Росія після поразки у війні з Україною стане фашисткою диктатурою (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Росія після поразки у війні з Україною за допомогою Китаю перетвориться на жорстоку фашистську диктатуру. Електронні повістки – перший крок.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Моя думка - вони дарма бояться, не буде ніякого розпаду Росії. Буде встановлення найжорстокішого в історії фашистського режиму", - сказав він.

За його словами, це буде електронна диктатура, "коли ти не те, що не можеш "лайк" поставити, це така антиутопія, яка буде реалізована, яка існуватиме насправді".

Самусь вважає, що китайці допоможуть встановити електронну диктатуру, коли всі контролюватимуть - соціальний статус, фінансовий статус. "Ти не туди подивився, у тебе знизився соціальний статус, фінансовий, кредитний", - сказав він.

Як зазначив експерт, військовий електронний облік - це перший крок. "Він дуже важливий з точки зору перетворення росіян на рабів, які не можуть навіть смикнути, тому що як тільки ти смикнувся, тебе відправляють на забій. Це дуже важливий психологічний важіль впливу, щоб тримати тебе в страху. Ти сидиш і приходить повідомлення - з'явитися і відбути на фронт. А чому - можливо, ти щось не те написав у "Вконтакті". Цим усім керуватимуть не лише ФСБ, у тому числі і губернатори, і мер. Сталін просто аплодував би такій системі", - додав Самусь.

За його словами, на жаль, Росія не розпадеться. "Українська перемога зажене цей режим в електронну диктатуру фашистського типу. Це хороша новина для наших західних партнерів, що не буде розпаду, не буде того, чого вони бояться - розповзання ядерної зброї чи міграційних потоків", - вважає експерт.

"Цей путінський режим буде безжальним у внутрішньому вимірі, вже не буде жодних протестів. Це буде біомаса, яка повністю підпорядковуватиметься і чим далі, тим більше. Можна помріяти про романтичні історії, як піднімається російський народ, російська опозиція підніметься, скине Путіна, прийде умовний Навальний - на жаль, ні, не буде такого”, - упевнений Самусь.

Нагадаємо, за даними британкою розвідки, Росія готується до тривалої війни з Україною, запроваджуючи електронні повістки.

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