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Найпопулярніший в Україні кросовер отримає спецверсію на честь "Дакара"

Понеділок 09 грудня 2024 13:59
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Найпопулярніший в Україні кросовер отримає спецверсію на честь "Дакара" Фото: найпопулярніший в Україні кросовер отримає спецверсію на честь "Дакара"
Автор: Константин Широкун

Румунська марка Dacia показала спецверсію кросовера Dacia під назвою Soul of Dakar. Поки йдеться про концепт-кар, у компанії підтвердили, що дух та емоції спортпрототипу для гонок по пустелі можуть бути використані в обмеженій серії серійного авто. У 2025 році Dacia візьме участь у "Дакарі" з баггі Sandrider.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar.

Прототип Dacia Duster Soul of Dakar у плані техніки не відрізняється від звичайної версії з турбомотором на 1,2 літра та повним приводом. Ставка зроблена на аксесуари: на даху бокс з інструментом, кузов виконаний у дусі лівреї баггі Sandrider, в салоні повний набір корисних опцій на кшталт тримачів напоїв тощо. Цільова аудиторія – любителі активного відпочинку на відкритому повітрі.

Dacia припинила всі спонсорські програми та зосередилася на успіхах у проекті прототипу для "Дакара". Розробкою баггі займалася фірма Prodrive з величезним досвідом участі у ралі-рейдах. Не економили і на пілотах: екіпаж складатиметься з дев'ятиразового чемпіона світу з ралі WRC Себастьяна Леба та п'ятиразового переможця "Дакара" Нассера Аль-Аттії.

У разі успіху баггі в ралі-марафоні, випуск особливої ​​лінійки Duster стане логічним, адже великих інвестицій такий маркетинговий хід не вимагає.

Найпопулярніший в Україні кросовер отримає спецверсію на честь &quot;Дакара&quot;

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