Найдовше у Чехії. За скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи

Українські біженці у Європі успішно інтегруються у місцеве життя. Чимало з них планують залишатися за кордоном на роки і цікавляться можливістю придбати власне житло.

За скільки років можна заробити на квартиру у країнах ЄС, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Найдовше на своє житло треба заробляти у Чехії

Найважче купити власну квартиру тим, хто працює у Чехії. Це випливає з даних огляду європейського ринку житла Property Index 2024 від консалтингової компанії Deloitte.

Аналітики порівнювали середні ціни на нову стандартну квартиру на 70 кв. м у країнах Європи. Найгірша ситуація із шансами заробити на своє житло – у Чехії. В цій країні треба відкласти повністю зарплату за 13 років, щоб придбати собі квартиру.

"Чехія була найгіршою і в рейтингу минулого року, тоді лише Словаччина випередила ЧР. Ми фінішували передостанніми. Тепер ми знову найгірші в усій Європі. Власне житло в Чехії залишається недоступним і не схоже, що це зміниться", – зазначив Мирослав Лінхарт, старший партнер фінансового відділу консалтингу Deloitte.

Недоступним залишається житло й у столиці Чехії. Прага залишається другим найменш доступним мегаполісом у Європі. Щоб купити тут квартиру, треба відкласти 13,5 річних зарплат. На першому місці – Амстердам (Нідерланди), де на своє житло треба заробляти 15,1 року.

Фото: Нове житло (unsplash.com/steven-ungermann)

Яка доступність житла у різних країнах

Стільки років доведеться відкладати всю зарплату для придбання квартири у країнах:

Чехія – 13,3;

Словаччина – 12,7;

Ірландія, Угорщина, Ізраїль – 10,2;

Сербія, Франція – 9,8;

Хорватія – 8,3;

Польща – 7,9;

Боснія і Герцеговина – 7,7;

Нідерланди, Велика Британія – 7,2;

Словенія – 6,9;

Греція – 6,8;

Румунія – 5,9;

Італія – 5,3;

Норвегія – 4,8;

Данія – 4,7.

У багатьох країнах ціни на нове житло зросли. Найбільше – в Угорщині (на 10,6%), також – у Норвегії (на 9,1%). На 6-8 % подорожчала нерухомість у Польщі (+7,9%), Чехії (+6,8%) та Боснії та Герцеговині (+6,3%).

Діапазон вартості житла за квадратний метр у країнах Європи, включених до огляду – від 1315 євро/кв. м (Боснія і Герцеговина) до 4920 євро/кв. м (Австрія). Найдорожче житло також у Німеччині (4700 євро/кв. м). Середня вартість нового житла у Чехії – 4112 євро/кв.м, у Польщі – 2219 євро/кв. м.