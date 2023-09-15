Найбільший у світі виробник діамантів потрапив до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.

Індійська компанія досі продовжує співпрацювати з РФ й закуповує алмази, попри санкції введені проти Росії у цій сфері. Цього року компанія втричі збільшила закупівлю алмазів у РФ, порівняно з 2021 роком.

НАЗК зазначило, що Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. При цьому приблизно три чверті алмазів надходять з РФ, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

SRK має річний дохід понад 1,3 млрд доларів. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх.

Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні минулого року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської "Алроси", SRK продовжила скуповувати алмази в РФ, укладаючи "таємні угоди" з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

У 2022 році Росія експортувала алмазів на 3,8 млрд доларів. Але навіть такі незначні порівняно з доходами від продажу нафти суми мають для рф велике значення, оскільки дозволяють фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку.

Список міжнародних спонсорів війни

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній у цей список є репутаційний тиск. До переліку вже внесено близько 30 міжнародних компаній.

Зокрема, нещодавно у список потрапили американські корпорації PepsiCo та Mars. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, вони продовжують працювати на території Росії та сплачують податки.

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