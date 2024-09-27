Найбільші банки ЄС запускають альтернативу американським Visa та Mastercard

Найбільші банки Європейського Союзу витратили роки на те, щоб тихо створити новий спосіб оплати, який нарешті дозволить клієнтам відмовитися від карток Visa та Mastercard. Таким чином Європа хоче витіснити дві найдорожчі фінансові компанії на планеті.

Wero, як називають проект, зараз розгортається здебільшого Західної Європи. За підтримки 16 великих банків та платіжних компаній, включаючи BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline, платформа зрештою дозволить розраховуватися, використовуючи свій власний банківський рахунок замість Visa або Mastercard.

Це може здатися простим, але якщо компанії це здійснять, це може коштувати двом платіжним гігантам мільярди доларів у вигляді комісій, які вони отримують від європейських продавців.

Але що ще важливіше, це приклад занепокоєння Європи щодо залежності від США у ключових елементах інфраструктури – фінансової чи іншої.

"Visa і Mastercard, будучи такими великими, мають у своїх руках велику владу над ринком", - сказала Мартіна Ваймерт, генеральний директор European Payments Initiative, компанії Wero. Ідея полягає у тому, щоб створити "альтернативу міжнародним рішенням, щоб запропонувати європейським гравцям та споживачам європейський вибір".

Wero має пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе скласти конкуренцію Visa та Mastercard, які разом обробляють десятки трильйонів доларів по всьому світу щороку. Ваймерт визнала, що "було б дуже самовпевнено" називати фірму претендентом. "Ми свого роду стартап", - сказала вона, хоча ми вже маємо 500 млн євро від своїх спонсорів і готову клієнтську базу від своїх банківських учасників.

Європейський сервіс

За останні роки в Європі з'явилося безліч національних конкурентів, таких як Swish у Швеції, Twint у Швейцарії та iDeal у Нідерландах. Але жоден з них не такий усюдисущий, як Visa або Mastercard - наприклад, iDeal обробляє 70% онлайн-торгівлі в Нідерландах, але поки що не дозволяє споживачам здійснювати платежі в магазинах. Найчастіше європейці не можуть використовувати ці інструменти у сусідніх країнах, тому вони змушені обирати американські бренди.

Wero, яка минулого року придбала iDeal, а також люксембурзьку Payconiq, прагне заповнити ці прогалини, кажуть банки. Її послуги будуть доступні як через її власний додаток, так і через платформи кредиторів, що беруть участь.

"Платежі - це питання обсягів. Якщо у вас немає обсягів, у вас немає можливості бути конкурентоспроможними" з приводу користувальницького досвіду, сказав Карло Боверо, глобальний керівник карток та інноваційних платежів BNP Paribas. Банк має більше 35 мільйонів передплатників платіжного сервісу Paylib у Франції, які об'єднуються з Wero.

Європа спотикалася зі своїми попередніми спробами у цій галузі. Проект Monnet прагнув створити загальноєвропейський бренд карт, але був згорнутий понад десять років тому через розбіжності щодо бізнес-моделі. EPI стартував у 2020 році зі схожою ідеєю, але був змушений звузити сферу діяльності, оскільки іспанські банки вийшли з альянсу.

Натомість було вирішено розпочати з платежів з рахунку на рахунок, оскільки це було дешевшим та простіше для банків-членів в інтеграції. Регламент ЄС для миттєвих платежів, який зобов'язує банки обробляти грошові перекази протягом десяти секунд, зробив цей фокус актуальнішим. Наступного року він хоче розширитися в електронну комерцію та запропонувати платежі у магазинах роздрібних продавців по всьому континенту.

"Це правильний крок уперед для Європи, окрім усього іншого, що ми привносимо на європейський рівень, також розглядати платежі цілісніше через європейську призму", - сказав Оле Маттіссен, глобальний керівник управління грошовими коштами Deutsche Bank. Він входить до ради директорів EPI. "Питання суверенітету платежів також є політичним", - додав він.

Глобальні гравці

Visa та Mastercard, засновані банками у 1950-х та 1960-х роках як альтернатива готівковим грошам, обробили 14,8 трлн доларів і близько 9 трлн доларів відповідно минулого року, отримавши комісію за обробку транзакцій. Ці дві компанії піддалися критиці з боку регулюючих органів, клієнтів і законодавців по всьому світу за збори, що стягуються ними.

Це нестабільний час для глобальних платіжних компаній, оскільки є численні регіональні конкуренти. Сім великих банків США, включаючи JPMorgan Chase та Wells Fargo., об'єдналися навколо Zelle, системи, яка пропонує швидші транзакції між рахунками. До минулого року вона виросла до 120 мільйонів рахунків та конкурує з такими, як PayPal.

За даними Boston Consulting Group, загалом доходи від платежів зростали на 8,3% на рік з 2017 по 2022 рік, внаслідок чого загальний обсяг доходів сягнув 1,6 трлн доларів.