Найбільша в історії. Екс-заступнику міністра оборони Шаповалову призначили заставу у понад 400 млн гривень

Стаття, за якою підозрюють екс-заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова - перешкоджання законним діям ЗСУ під час особливого стану - відноситься до тяжких, а отже максимальний розмір застави не мав перевищувати 207 120 гривень. Проте призначена судом застава - 402 млн грн - майже у 2000 разів перевищує цей показник.

Таким чином застава Шаповалова очолює рейтинг найбільших застав з величезним відривом.

"У випадку Шаповалова його заробіток за останні чотири роки склав 1,5 млн гривень або 375 000 на рік, і це у 1000 разів менше розміру призначеної судом застави", - зазначає видання.

Щоб внести таку заставу, Шаповалов має працювати тисячу років.

Для порівняння, екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підозрюється у завданні збитків державі у розмірі $30 млн, або понад 1 млрд грн. Однак йому призначили заставу у 10 млн грн. Шаповалову, якого не підозрюють у завданні збитків, хоча в його справі фігурує майже та сама сума, призначили заставу у 40 разів більшу, ніж Пивоварському.

Так само й у справі мільйонера Бориса Кауфмана, підозрюваного у створенні злочинного угрупування, фігурує застава, менша за заставу Шаповалова у 4 рази. При цьому, на відміну від ексзаступника міністра оборони, Кауфман володіє активами на $220 млн.

"Шаповалов, який підозрюється у скоєнні злочину середньої тяжкості, отримав заставу у рази більшу, ніж всі інші відомі персони, які є навіть "офіційними мільйонерами", і підозри проти яких набагато серйозніші. Більш того, застава для Шаповалова виявилася у 100 разів більшою, ніж для відомого наркодилера Юрія Чернецького - 4 млн грн. І його провина, до речі, була доведена у суді", - підкреслили журналісти.

Нагадаємо, раніше Шаповалов повідомив в інтерв’ю, що іноземні постачальники на початку війни давали Україні не більше як тиждень. З цієї причини вони відмовлялися продавати товар без отримання повної оплати.