Навіщо в машині нейтральна передача: як працює режим N на автоматі

Для чого автомобілю потрібна нейтральна передача, особливо якщо в машини автоматична коробка перемикання передач (АКПП), знають не всі.

РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про нейтральну передачу та як вона працює на автоматичній коробці.

Навіщо автомобілю нейтральна передача

Нейтральна передача - це таке положення важеля перемикання передач, коли обертання двигуна не передається на коробку й колеса. Тобто двигун продовжує працювати, але автомобіль не має з ним "зчеплення".

У механічній коробці перемикання передач (МКПП) так звана нейтралка є положенням між іншими передачами й вмикається:

під час перемикання швидкостей

у положенні важеля по центру "нейтралка"

При цьому машина може рухатися накатом, або ж стояти на місці.

Як використовувати нейтралку на механіці

Використовувати нейтралку на автомобілі з механічною коробкою передач можна:

під час зупинки на світлофорі, у заторі або в інших ситуаціях - нейтральна передача при працюючому двигуні допомагає уникнути непотрібного зносу зчеплення та гальм

під час пасивного пересування (якщо ваш автомобіль тягнуть, штовхають або буксують) - це допоможе уникнути пошкоджень трансмісії та спростить процес руху

під час проблеми з гальмами - це дозволить поступово "втратити" швидкість і мати змогу керувати машиною, з'їхати з дороги на узбіччя тощо

під час ненавмисного прискорення (якщо, наприклад, "заїв" акселератор) - це допоможе уникнути надмірного прискорення, дозволить скинути швидкість і зупинитись безпечно

Дехто з експертів зазначає, що нейтралка буквально "оберігає" коробку передач від перегрівання та навіть може знижувати обсяг використання пального.

Як працює нейтралка на автоматі

Використання нейтральної передачі (N) на автівках з коробкою-автоматом суттєво відрізняється від її використання на машинах з МКПП.

Головна відмінність - її не можна застосовувати для їзди накатом з метою економії палива або ж при зупинці на світлофорі. Під час використання нейтралки у таких випадках коробка передач суттєво перегріватиметься і навіть може вийти з ладу.

Крім того, нейтральна передача в АКПП переводить оливний насос та інші важливі механізми в режим спокою. У цьому стані агрегати автомобіля не повинні працювати, інакше можлива поломка трансмісії.

Водночас використовують нейтральну передачу в машинах з автоматичною коробкою: