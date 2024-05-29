ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навіщо в машині нейтральна передача: як працює режим N на автоматі

Середа 29 травня 2024 21:00
UA EN RU
Навіщо в машині нейтральна передача: як працює режим N на автоматі Нейтральна передача може бути "зрозумілою" не всім (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Для чого автомобілю потрібна нейтральна передача, особливо якщо в машини автоматична коробка перемикання передач (АКПП), знають не всі.

РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про нейтральну передачу та як вона працює на автоматичній коробці.

Навіщо автомобілю нейтральна передача

Нейтральна передача - це таке положення важеля перемикання передач, коли обертання двигуна не передається на коробку й колеса. Тобто двигун продовжує працювати, але автомобіль не має з ним "зчеплення".

У механічній коробці перемикання передач (МКПП) так звана нейтралка є положенням між іншими передачами й вмикається:

  • під час перемикання швидкостей
  • у положенні важеля по центру "нейтралка"

При цьому машина може рухатися накатом, або ж стояти на місці.

Як використовувати нейтралку на механіці

Використовувати нейтралку на автомобілі з механічною коробкою передач можна:

  • під час зупинки на світлофорі, у заторі або в інших ситуаціях - нейтральна передача при працюючому двигуні допомагає уникнути непотрібного зносу зчеплення та гальм
  • під час пасивного пересування (якщо ваш автомобіль тягнуть, штовхають або буксують) - це допоможе уникнути пошкоджень трансмісії та спростить процес руху
  • під час проблеми з гальмами - це дозволить поступово "втратити" швидкість і мати змогу керувати машиною, з'їхати з дороги на узбіччя тощо
  • під час ненавмисного прискорення (якщо, наприклад, "заїв" акселератор) - це допоможе уникнути надмірного прискорення, дозволить скинути швидкість і зупинитись безпечно

Дехто з експертів зазначає, що нейтралка буквально "оберігає" коробку передач від перегрівання та навіть може знижувати обсяг використання пального.

Як працює нейтралка на автоматі

Використання нейтральної передачі (N) на автівках з коробкою-автоматом суттєво відрізняється від її використання на машинах з МКПП.

Головна відмінність - її не можна застосовувати для їзди накатом з метою економії палива або ж при зупинці на світлофорі. Під час використання нейтралки у таких випадках коробка передач суттєво перегріватиметься і навіть може вийти з ладу.

Крім того, нейтральна передача в АКПП переводить оливний насос та інші важливі механізми в режим спокою. У цьому стані агрегати автомобіля не повинні працювати, інакше можлива поломка трансмісії.

Водночас використовують нейтральну передачу в машинах з автоматичною коробкою:

  • при буксируванні
  • для "ручного" пересування машини з місця на місце (коли, наприклад, потрібно відштовхати її з дороги на узбіччя)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в "Дії" знову запрацювали сервіси для водіїв.

Читайте також, як замовити індивідуальні номери для авто і скільки це коштує.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: SUV News, Motointegrator.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух Автомобільний ринок Поради водіям
NEWS
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи