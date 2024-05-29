Навіщо в машині нейтральна передача: як працює режим N на автоматі
Для чого автомобілю потрібна нейтральна передача, особливо якщо в машини автоматична коробка перемикання передач (АКПП), знають не всі.
РБК-Україна розповідає, що потрібно знати про нейтральну передачу та як вона працює на автоматичній коробці.
Навіщо автомобілю нейтральна передача
Нейтральна передача - це таке положення важеля перемикання передач, коли обертання двигуна не передається на коробку й колеса. Тобто двигун продовжує працювати, але автомобіль не має з ним "зчеплення".
У механічній коробці перемикання передач (МКПП) так звана нейтралка є положенням між іншими передачами й вмикається:
- під час перемикання швидкостей
- у положенні важеля по центру "нейтралка"
При цьому машина може рухатися накатом, або ж стояти на місці.
Як використовувати нейтралку на механіці
Використовувати нейтралку на автомобілі з механічною коробкою передач можна:
- під час зупинки на світлофорі, у заторі або в інших ситуаціях - нейтральна передача при працюючому двигуні допомагає уникнути непотрібного зносу зчеплення та гальм
- під час пасивного пересування (якщо ваш автомобіль тягнуть, штовхають або буксують) - це допоможе уникнути пошкоджень трансмісії та спростить процес руху
- під час проблеми з гальмами - це дозволить поступово "втратити" швидкість і мати змогу керувати машиною, з'їхати з дороги на узбіччя тощо
- під час ненавмисного прискорення (якщо, наприклад, "заїв" акселератор) - це допоможе уникнути надмірного прискорення, дозволить скинути швидкість і зупинитись безпечно
Дехто з експертів зазначає, що нейтралка буквально "оберігає" коробку передач від перегрівання та навіть може знижувати обсяг використання пального.
Як працює нейтралка на автоматі
Використання нейтральної передачі (N) на автівках з коробкою-автоматом суттєво відрізняється від її використання на машинах з МКПП.
Головна відмінність - її не можна застосовувати для їзди накатом з метою економії палива або ж при зупинці на світлофорі. Під час використання нейтралки у таких випадках коробка передач суттєво перегріватиметься і навіть може вийти з ладу.
Крім того, нейтральна передача в АКПП переводить оливний насос та інші важливі механізми в режим спокою. У цьому стані агрегати автомобіля не повинні працювати, інакше можлива поломка трансмісії.
Водночас використовують нейтральну передачу в машинах з автоматичною коробкою:
- при буксируванні
- для "ручного" пересування машини з місця на місце (коли, наприклад, потрібно відштовхати її з дороги на узбіччя)
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: SUV News, Motointegrator.