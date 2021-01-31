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У Навального просят США ввести санкции против окружения Путина

Вашингтон, Воскресенье 31 января 2021 09:48
У Навального просят США ввести санкции против окружения Путина
Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: РБК-Украина

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина. Санкции просят ввести, в том числе, против олигарха Романа Абрамовича и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что у Навального просят ввести санкции против 35 высокопоставленных россиян. Как заявил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков, такое же письмо направят Европейскому союзу и правительству Великобритании.

По его словам, фигурантов списка можно разделить на три категории. Первая - "близкие друзья и кошельки Путина" - олигархи, которые хранят деньги российского президента и его окружения. Вторая - чиновники правительства России, которые подавляют протесты; третья - силовики, причастные к преследованию Навального.

Белый дом уже подтвердил получение письма от ФБК. В списке также есть пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин и пропагандистка Маргариты Симоньян.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден примет решение по санкциям против России после изучения ситуации с Навальным.

Также ранее Сенат Чехии предложил Евросоюзу расширить санкции против России.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденНавальныйСанкции

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