Навального могли отравить дважды, - The New York Times

Фото: Алексей Навальный (facebook.com/navalny)

Немецкие эксперты заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды. Он мог принять жидкость, куда было подмешано вещество типа "Новичок".

Об этом сообщает The New York Times.

По информации источника в службе безопасности Германии, "Новичок" могли подмешать в чай, который перед вылетом в аэропорту Томска пил Навальный. При этом также яд был обнаружен на пластиковой бутылке с водой, которую, по словам помощников Навального, они взяли из номера отеля.

"Это может означать, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды", - сообщает издание.

Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу Омска, где местные врачи не выявили следов отравления. Позже Навальный был эвакуирован в клинику Берлина, где немецкие эксперты подтвердили факт отравления веществом типа "Новичок". В сентябре Навального вывели из комы.

Ранее РБК-Украина писало, что ЕС согласовал санкции за отравление Навального, а в списке будут 6 человек и 1 компания.