ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Навального доставили в колонию для отбывания тюремного срока

Новина українською → Россия, Воскресенье 28 февраля 2021 15:54
Навального доставили в колонию для отбывания тюремного срока Фото: Алексей Навальный (twitter.com/VladlenLos)
Автор: Роман Тверденко

Российского политика Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области России. Там он будет отбывать срок по делу "Ив Роше".

Об этом сообщает Rbc.ru.

Изданию подтвердили, что оппозиционера привезли в одну из исправительных колоний Владимирской области. После этапирования Навальный отправлен на карантин.

После получения приговора Навальный оставался в Москве, где находился в СИЗО "Матросская тишина".

Напомним, после возвращения Навального в Россию ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Согласно приговору, он должен провести почти три года в колонии. Международное сообщество настаивает на немедленном освобождении оппозиционера.

Также сообщалось, что Европейский союз введет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным раньше, чем ожидалось. Они вступят в силу в начале следующей недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Навальный
NEWS
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма