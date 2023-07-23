Науседа про продовження "зернової угоди": послаблювати санкції проти диктаторів несправедливо
Позиція Литви щодо умов Росії для продовження "зернової угоди" полягає в тому, що послаблення санкцій проти диктаторів є вкрай несправедливим.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Ми вважаємо, що послаблювати санкції проти диктаторів вкрай несправедливо. Це позиція всієї влади, незалежно від рівня обговорення", - заявив він.
Литовський президент підкреслив, що санкції не можна послаблювати ні проти Росії, ні проти Білорусі.
Він також додав, що в Литві вважають, що санкції проти Білорусі мають бути такими ж жорсткими, як і проти Росії.
Вихід Росії із "зернової угоди"
Цього тижня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва виходить із "зернової угоди", яка дає змогу експортувати українську агропродукцію Чорним морем. При цьому він додав, що вимоги РФ нібито не виконуються.
У відповідь на такі дії президент Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт без участі Росії. У Кабміні розробляють детальний план зернових перевезень.
При цьому президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Він хоче обговорити продовження "зернової угоди".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.