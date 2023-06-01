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Нацполіція у Запорізької області отримала від "Сталевого фронту" сучасні тепловізійні приціли

Новость на русском →
Четвер 01 червня 2023 14:14
Нацполіція у Запорізької області отримала від "Сталевого фронту" сучасні тепловізійні приціли Фото: Нацполіція у Запорізької області отримала від "Сталевого фронту" сучасні тепловізійні приціли (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Бійці батальйону особливого призначення Національної поліції у Запорізькій області отримали сучасні тепловізійні приціли. Два приціли, вартістю майже 200 тисяч гривень, передала компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Тепловізійний приціл Dahua Thermal Scope c435 дозволяє бачити теплове випромінювання об'єктів вночі. А завдяки восьмикратному зуму можна детально розгледіти предмети, що можуть бути невидимими для звичайного ока на відстані до 2 км.

Загалом у межах мілітарної ініціативи "Метінвест" самостійно та спільно з партнерами освоїла виробництво виробів зі сталі для потреб військових.

Серед них - мобільні укриття, пластини для бронежилетів, протитанкові їжаки, мінібастіони, жорсткі елементи захисту для фронтових автівок, польові пічки та саперні кішки.

Як відомо, "Сталевий фронт" - ініціатива, в рамках якої підприємства Ахметова надають мілітарну допомогу країні. Вони направили вже понад 165 тисяч бронежилетів та 1,3 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес.

Крім того, бійці отримали понад 1 800 тепловізорів, дальномірів та біноклів, а також 874 автомобілі. А для заправки машин надано понад 1,3 млн літрів пального.

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Метинвест Запорожская область
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